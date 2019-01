Vaticano apresenta equipe de atletismo formada por padres e freiras

Roma — O Vaticano apresentou nesta quinta-feira a sua primeira associação esportiva, chamada “Athletica Vaticana”, uma equipe de atletismo formada por sacerdotes, freiras e empregados da Santa Sé que quer demonstrar que o esporte pode ser um instrumento de solidariedade.

A associação nasce a partir de um acordo com o Comitê Olímpico Italiano (CONI) e será formada por cerca de 60 pessoas unidas pelo objetivo de “se divertir e correr”, explicou em entrevista coletiva o espanhol Melchor José Sánchez de Toca y Alameda, subsecretário do Conselho Pontifício para a Cultura e presidente de “Athletica Vaticana”.

A iniciativa buscava criar um grupo esportivo vaticano, algo que representa uma novidade porque não existia até agora. Graças ao acordo com o CONI, a associação poderá participar das competições da Itália e do resto da Europa, e disputará a sua primeira corrida no dia 20 de janeiro pelas ruas de Roma.

A associação também conta com dois jovens refugiados como membros honorários e foi assinado um memorando de entendimento com a Federação Italiana de Esportes Paralímpicos e Experimentais, dois gestos que pretendem demonstrar como o esporte pode promover a inclusão.

A apresentação também contou com a participação do presidente do Conselho Pontifício para a Cultura, o cardeal Gianfranco Ravasi, que ressaltou a relação entre o esporte, a solidariedade e a fé; e o presidente do CONI, Giovanni Malagò.

O papa Francisco defendeu em diversas ocasiões os valores do esporte como antídoto ao individualismo e como ajuda a fomentar uma cultura do encontro. EFE