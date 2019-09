Vaso sanitário de ouro é roubado do palácio onde nasceu Churchill

Londres — Um vaso sanitário de ouro 18 quilates foi roubado durante a madrugada passada do Palácio de Blenheim, residência rural na Inglaterra onde nasceu o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, segundo informou a polícia neste sábado.

Um homem de 66 anos foi detido por suposto envolvimento com o roubo do vaso sanitário, avaliado em 1 milhão de libras esterlinas (R$ 5 milhões) e que fazia parte de uma exposição do artista italiano Maurizio Cattelan.

A Polícia de Thames Valley informa que o sumiço do vaso, que estava conectado aos encanamentos e era usado pelo público, “causou danos graves e um escape”, o que motivou o fechamento provisório da mansão situada em Woodstock, no condado de Oxfordshire.

Os agentes consideram que os autores do crime, que não deixou feridos, podem ter “atuado em grupo e usado pelo menos dois veículos”.

“A obra de arte ainda não foi recuperada, mas efetuamos uma investigação exaustiva para encontrá-la e levar os responsáveis à Justiça”, declarou a inspetora Jess Milne.

O vaso dourado, intitulado “America”, foi exibido pela primeira vez no Guggenheim de Nova York em 2016, onde também podia ser usado pelos visitantes. Depois, o museu o ofereceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O chamado Palácio de Blenheim, do século XVIII e onde ainda residem os descendentes do antigo líder conservador, é patrimônio da humanidade e uma das atrações turísticas do Reino Unido.