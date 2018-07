Vários partidos pedem repetição de eleições no Paquistão

Islamabad – Vários partidos pediram nesta sexta-feira a repetição das eleições realizadas no último dia 25 no Paquistão por suposta fraude e pelos protestos subsequentes, em um pleito no qual o partido Paquistão Tehreek-i-Insaf (PTI), do ex-jogador de críquete Imran Khan, foi o vencedor, segundo os dados preliminares.

“Decidimos voltar para realizar eleições, e que estas sejam regidas pelo princípio da transparência”, disse em entrevista coletiva o líder do partido Mutajida Majlis-i-Alam (MMA), Fazlur Rehman.

O político fez o anúncio após uma reunião de vários partidos em Islamabad entre os quais encontrava-se a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-n) do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif.