Varela tem desafio de concluir ampliação do Canal do Panamá

1/14 (Vladimir Platonow/AGÊNCIA BRASIL)

São Paulo - No ranking 2011 do Índice de Desenvolvimento Human o (IDH),o Brasil subiu para a 84ª posição . Mas o desempenho da sétima maior economia do mundo está longe de ser o ideal. Entre os países da América do Sul e Central, o país está atrás de nações como Jamaica, Costa Rica e Venezuela.continua sendo o principal gargalho para o desenvolvimento humano no país. Para se ter uma ideia, os, em média, ficam 9,7 anos na escola. No Brasil, esse número é de 7,2 anos.Compare os indicadores do Brasil com o de algumas economias latino-americanas e caribenhas que ficaram em melhor colocação no ranking divulgado hoje:73,5 anos7,213,8: 10.162 dólares (em paridade de poder de compra)