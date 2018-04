Vantagem de candidato mexicano de esquerda alcança dois dígitos

Cidade do México – O candidato de esquerda à Presidência do México, Andrés Manuel López Obrador, está 10,9 pontos percentuais a frente de seu adversário mais próximo para a eleição de julho, indicou uma pesquisa publicada pelo jornal El Universal, nesta segunda-feira.

Com 42 por cento do entrevistados dizendo que votariam em López Obrador, um ex-prefeito da Cidade do México que já concorreu duas vezes, sem sucesso, à Presidência do país, o candidato de esquerda aparece com quase 11 pontos percentuais a mais do que Ricardo Anaya, que lidera uma coalizão de direita-esquerda.