Lacalle Pou lidera eleição presidencial no Uruguai por margem apertada

São Paulo — O candidato do Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, tem 1,4% de vantagem sobre Daniel Martínez, da Frente Ampla, com 95% dos votos apurados nas eleições presidenciais do Uruguai, segundo o site do Tribunal Eleitoral. Embora a apuração não tenha terminado, os números sugerem provável vitória de Lacalle, que deverá governar o país de 2020 a 2025.

Cerca de 2,7 milhões de uruguaios foram às urnas para eleger o sucessor de Tabaré Vázquez em um mandato que vai de 2020 a 2025. Segundo a Corte Eleitoral uruguaia, 90% dos eleitores votaram, uma taxa considerada histórica.

No primeiro turno, Martínez tinha conseguido 39,1% dos votos, Lacalle Pou ficou com 28,5% e Ernesto Talvi e Guido Manini Ríos alcançaram 12,3% e 10,8%, respectivamente. Para o segundo turno, o centro-direitista recebeu o apoio de Ríos e Talvi.

Com o avanço do pleito para o segundo turno, Lacalle Pou formou uma aliança a qual chamou de “multicolorida”, que inclui, além do Partido Nacional, o Partido Colorado, de centro-direita, e uma das forças políticas tradicionais do Uruguai, com 183 anos de história; o Partido Independente, de centro-esquerda; o Partido da Gente, de direita; além do ascendente Cabildo Abierto, também de direita, fundado neste ano e liderado pelo general da reserva Guido Manini Ríos.

Lacalle Pou frisou que a vantagem de a disputa ter ido para o segundo turno foi unir cinco forças diferentes por uma única causa: a mudança política no Uruguai.

“Ver bandeiras de cinco partidos entrelaçadas ao mesmo tempo me encheu de emoção e responsabilidade”, disse o candidato, que lembrou, após o resultado do primeiro turno, que o momento atual é de “muitas verdades, da tolerância, de estar ao lado de pessoas que pensam de forma diferente”.

As eleições no país marcam a diferença do momento vivido pela nação em relação aos vizinhos latinos, que estão em um cenário de protestos contra governos e instabilidade social e política. Nos últimos 15 anos o Uruguai cresceu acima da média do continente e aprovou pautas progressistas, como a liberação da maconha com controle governamental, que o levaram a ser escolhido o país do ano pela revista Economist, em 2013.

