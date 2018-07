Urnas são abertas para maior eleição da história do México

Cidade do México – Os locais de votação da maior eleição da história do México foram abertos na manhã deste domingo e devem receber quase 90 milhões de eleitores que vão definir quem será o novo presidente do país.

Também serão escolhidos na eleição 128 senadores, 500 deputados, oito governadores e o prefeito da capital. As urnas ficarão abertas durante dez horas, até as 18h (horário local; 20h de Brasília).

O favorito na disputa à presidência, em todas as pesquisas de opinião, é Andrés Manuel López Obrador, que lidera uma coalizão formada pelo Movimento Regeneração Nacional (Morena), o Partido do Trabalho (PT) e o Encontro Social.

Na segunda posição aparece o conservador Ricardo Anaya, porta-bandeira da aliança entre o Partido Ação Nacional (PAN), o Partido da Revolução Democrática (PRD) e o Movimento Cidadão.

Em terceiro nas pesquisas está o candidato governista, José Antonio Meade, que concorre pela coalizão que conta com o Partido Revolucionário Institucional (PRI), do atual presidente, Enrique Peña Nieto, além do Verde Ecologista do México e o Nova Aliança.

Jaime Rodríguez Calderón, conhecido como “El Bronco” e que é o primeiro candidato independente a participar de eleições presidenciais do México, graças à reforma político-eleitoral de 2014, está em quarto em intenções de voto.

Para monitorar a lisura do processo eleitoral, 907 visitantes de 60 países atuarão como observadores internacionais. Entre eles destaca-se a missão realizada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), liderada por Leonel Fernández, ex-presidente da República Dominicana.