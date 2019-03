Universidade de Glasgow, na Escócia, é evacuada por pacote suspeito

Edimburgo – Alguns edifícios da Universidade de Glasgow, na Escócia, foram desalojados nesta quarta-feira por conta de um pacote suspeito em uma das salas onde é separada a correspondência.

O centro universitário informou, em uma declaração publicada no Twitter, que tinha decidido evacuar várias instalações de seu principal campus “seguindo o conselho da Polícia da Escócia”, ao mesmo tempo que habilitou um serviço de assessoria para informar aos alunos e ao pessoal afetado por esta atuação.

“Como medida de precaução, a polícia advertiu que os edifícios evacuados devem permanecer fechados durante o resto do dia. Como tal, as aulas nestes edifícios foram canceladas para o resto do dia”, informou a universidade.

Além disso, foi registrado outro incidente na sede principal do Banco Nacional da Escócia (RBS) em Edimburgo, que também foi desalojado por conselho das autoridades policiais, que investigam a existência de um pacote suspeito achado da mesma maneira que na sala dedicada à correspondência e que depois foi confirmado como um falso alarme.

Estes incidentes acontecem depois que ontem as forças de segurança britânicas investigaram, em parceria com as irlandesas, três pacotes com pequenos dispositivos explosivos caseiros que foram recebidos nos aeroportos londrino de Heathrow e London City Airport e na estação de trem de Waterloo.