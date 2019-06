Não haverá renegociação do acordo do Brexit, alerta União Europeia

Bruxelas – A União Europeia alertou na sexta-feira, 21, – mais uma vez – ao futuro primeiro-ministro britânico que o acordo do Brexit, concluído em novembro com Theresa May, não é renegociável.

“O acordo de retirada não está aberto à renegociação”, disse o chefe do Conselho Europeu, Donald Tusk, em entrevista ao final de uma cúpula realizada em Bruxelas.

Os líderes do bloco, que se reuniram ontem sem May, analisaram por dez minutos a situação do processo de divórcio do Reino Unido da UE, programado para 31 de outubro, segundo uma fonte europeia.

A UE reiterou, em declaração que acompanha o acordo de separação, que sua disposição de renegociar a futura relação somente ocorrerá “se a posição do Reino Unido evoluir”, segundo Tusk.

“Estamos aguardando a nomeação do novo primeiro-ministro britânico. Esperamos decisões, novas propostas do governo britânico, mas nossa posição permanece inalterada.”

A expectativa da UE com relação ao novo governo do Reino Unido deve acabar somente no fim do julho, quando os resultados da eleição do Partido Conservador serão divulgados e um novo premiê será escolhido.

Disputa pela sucessão de Theresa May

A disputa pela liderança do partido – e consequentemente pelo cargo de primeiro-ministro do Reino Unido – está entre o ex-prefeito de Londres Boris Johnson e o ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt.

Johnson, apontado até agora como favorito, afirmou diversas vezes que estava determinado a não pedir mais adiamentos à UE.

Nas últimas etapas das primárias do partido, entretanto, adotou um discurso mais moderado, sem “garantir” a saída em outubro.

Por outro lado, Hunt não descartou a possibilidade de um terceiro adiamento do Brexit para tentar obter o apoio do Parlamento britânico, o que poderia levar o Reino Unido a uma saída menos tumultuada do bloco.