União Europeia reafirma apoio a acordo nuclear com Irã

A União Europeia (UE) manifestou, nesta terça-feira (8), seu apoio a que “todas as partes” continuem aplicando o acordo nuclear com o Irã, durante uma reunião com o vice-chanceler iraniano, algumas horas antes de Washington anunciar sua decisão sobre esse pacto histórico.

Junto com os representantes europeus durante as negociações (França, Reino Unido e Alemanha), a UE aproveita “essa oportunidade para reiterar (a Abas Araghchi) seu apoio à aplicação plena e efetiva do acordo por todas as partes”, anunciou a diplomacia comunitária em um comunicado.

Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que era importante manter as conversas nos próximos dias, para evitar uma “escalda descontrolada” depois do anúncio de Trump sobre sua decisão.

A reunião de Bruxelas foi parte de um “trabalho intensivo” para tentar manter o acordo nuclear de 2015, que suspendeu as sanções em troca do compromisso do Irã de encerrar seu programa nuclear, inclusive se os Estados Unidos abandonarem o acordo, disse a fonte alemã.

Funcionários e diplomatas esperam que Trump retire o apoio dos Estados Unidos ao acordo, oficialmente conhecido como o Plano de Ação Integral Conjunto (JCPOA, na sigla em inglês), que criticou em reiteradas ocasiões.

“Durante semanas, estivemos em estreito contato com parceiros dos três países em particular, desde o nível de mesas de trabalho até o dos ministros das Relações Exteriores”, disse a fonte alemã.

As partes europeias do pacto – Reino Unido, França e Alemanha – lideram os últimos esforços para convencer Trump a permanecer como parte do acordo que, segundo dizem, está sendo eficaz para evitar que o Irã obtenha uma arma nuclear.

Fontes da UE disseram à AFP que foram informadas de que tudo indica que Trump suspenderá o acordo, mas indicaram ainda não saber de todos os detalhes. É possível que se mantenha a suspensão de algumas sanções.

O presidente dos Estados Unidos fará seu anúncio sobre o Irã, às 14h (15h no horário de Brasília), na Casa Branca. Depois dessa declaração, a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, expressará uma primeira reação em nome do bloco.