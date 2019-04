União Europeia concorda em adiar Brexit até outubro

Bruxelas – Líderes da União Europeia concordaram nesta quarta-feira, 10, em adiar o Brexit até o fim de outubro, com uma revisão em junho, disseram à Reuters fontes diplomáticas.

A mudança ainda precisa ser aceita pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, segundo fontes diplomáticas ouvidas pela Agência Efe. Inicialmente, a líder do Partido Conservador propôs ao bloco europeu uma prorrogação do prazo (a segunda) até o dia 30 de junho.

“Os 27 países-membros da UE concordaram com a extensão do artigo 50. Agora, me reunirei com a primeira-ministra Theresa May para o acordo com o governo britânico”, escreveu o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em mensagem no Twitter.

May voltou à sede do Conselho Europeu para conversar com Tusk após ter deixado o local durante a tarde. A reunião entre os líderes europeus durou várias horas devido às divergências entre os países.

Tusk defendia um prazo mais longo para o Brexit, de até um ano, que autorizasse o Reino Unido a deixar a UE assim que o país estiver pronto para sair do bloco. No entanto, isso representaria a presença britânica nas próximas eleições para a Eurocâmara em maio.

A França foi o país mais crítico à possibilidade de conceder ao Reino Unido um prazo mais longo para o Brexit e alertou que a permanência dos britânicos poderia colocar em risco o funcionamento das instituições do bloco europeu.

Fontes diplomáticas afirmaram à Efe que os franceses ficaram isolados nesta posição e que a cúpula entre os líderes já tinha deixado de discutir o Reino Unido, uma alusão à “postura dura” apresentada pelo presidente da França, Emmanuel Macron.

Por outro lado, a Alemanha defendeu um atraso mais longo do Brexit, sendo acompanhada por países como Portugal e Holanda.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) April 10, 2019

A primeira data para saída do Reino Unido do bloco era 29 de março, mas, sem conseguir aprovar acordos no Parlamento britânico, Theresa May conseguiu uma extensão para o dia 22 de maio com a condição de britânicos aprovarem acordo, como isso não aconteceu, data para a saída tinha sido definida em 12 de abril.