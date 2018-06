Uma das sedes da Copa, Rostov tem hotel evacuado após ameaça de bomba

Moscou – A polícia russa esvaziou um hotel na cidade russa de Rostov, uma das sedes da Copa do Mundo, na noite desta terça-feira. O Topos Congress foi evacuado por causa de uma ameaça de bomba e todos os 210 hóspedes que estavam no local foram obrigados a deixar seus quartos.

Segundo informaram funcionários do Topos Congress e testemunhas à agência de notícias Reuters, o local está na lista da Fifa de hotéis oficiais do Mundial da Rússia, mas nenhuma seleção estava hospedada lá no momento.

Ao menos uma viatura dos bombeiros estava do lado de fora do hotel, disse uma testemunha, e a polícia foi vista interrogando funcionários e hóspedes na rua. Ambulâncias foram enviadas para a região do hotel, para preparar uma eventual operação de socorro. Cachorros farejadores foram deslocados para o hotel, na esperança de identificar se a ameaça era real.

A Rússia, cada vez mais isolada no cenário mundial, está determinada a usar a Copa do Mundo para projetar uma imagem de estabilidade e força no país. Autoridades se comprometeram a sediar um evento seguro e quaisquer incidentes de segurança envolvendo torcedores ameaçariam os esforços russos.

A cidade de Rostov, porém, foi o local da partida nesta terça-feira entre Croácia e Islândia. Situada a menos 70 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, a cidade é vista como um eventual alvo de um ataque diante de sua proximidade com um dos principais confrontos por territórios hoje na Europa.

Nem a Fifa e nem o Comitê Organizador Local da Copa se pronunciaram sobre o incidente.