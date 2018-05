Um palestino morre e 147 ficam feridos em protestos em Gaza

Gaza – Um palestino morreu e pelo menos 147 foram feridos nos protestos na fronteira da Faixa de Gaza contra a transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém e por ocasião da Marcha do Retorno, que reivindica o direito dos refugiados a voltar aos seus lares.

Segundo confirmou o porta-voz do Ministério da Saúde palestino em Gaza, Ashraf al Qedra, o morto é Anas Qudieh, de 21 anos, atingido por uma bala no leste de Khan Yunis, no sul do território.

Outros 93 palestinos ficaram feridos de bala, cerca de 15 por estilhaços procedente de disparos, pelo menos dez por inalação de fumaça e 29 com golpes e contusões.