Um dia após reabrir, Flórida bate recorde de mortes por coronavírus

A Flórida iniciou seu processo de reabertura econômica nesta segunda-feira (4), quando permitiu que restaurantes e varejistas autorizados operassem em alguns condados, com a condição de manter o distanciamento social e as regras de higienização. Mas, somente um dia depois, na terça, o estado americano bateu o recorde de mortes por coronavírus em um único dia, com 113 óbitos registrados.

Essa foi a primeira vez que a Flórida atingiu o número de mais de cem mortes em 24 horas. No entanto, o jornal Tampa Bay Times aponta que algumas dessas mortes provavelmente ocorreram semanas antes e só foram contabilizadas na terça. Até o momento, o estado é o 5º mais afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, epicentro da doença no mundo.

Também na terça-feira, o governador Ron DeSantis, comunicou que o estado havia batido o menor índice de testes positivos para a covid-19, cerca de 2,5% dos 24.000 diagnósticos positivos registrados no dia anterior. Desde que a pandemia atingiu os EUA, DeSantis viu seus índices de aprovação caírem, assim como outros governadores que reabriram os estados mais cedo.

De acordo com o jornal The Hill, os números da Flórida podem ser vistos como um sinal de otimismo, já que o estado tem 176 casos por 100.000 pessoas em comparação com a vizinha Louisiana, que tem 644 casos por 100.000 pessoas. Porém, especialistas dizem que é muito cedo para caracterizar a Flórida como um sucesso ou fracasso em relação ao combate ao coronavírus.

Turismo em Orlando

As autoridades de turismo de Orlando planejam a reabertura aos turistas do estado neste verão. A cidade, que é lar do Walt Disney World, Universal Orlando e SeaWorld Orlando, planeja reabrir totalmente no outono, disse George Aguel, presidente da Visit Orlando à Fox 35 Orlando. Mas, por enquanto, os parques estão oferecendo apenas experiências virtuais.