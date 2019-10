Ultraconservadores são favoritos à reeleição nas eleições polonesas

Os poloneses votam, neste domingo 13, nas eleições legislativas em que os ultraconservadores do partido Lei e Justiça (PiS) emergem como favoritos.

O PiS governa a Polônia desde 2015 e conseguiu mobilizar as classes mais desfavorecidas da sociedade rural, defendendo os valores familiares contra o que chamam de “ideologia LGBT”, além de prometer mais ajuda, corte de impostos e aumento do salário mínimo.

Considerado o político mais influente da Polônia, o líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski, dividiu a população, ao atacar minorias sexuais e rejeitar os valores liberais ocidentais, com a aprovação tácita da poderosa Igreja Católica.

O PiS se aproveitou da reação populista contra as elites liberais, uma tendência semelhante à do Ocidente. Além disso, rapidamente expulsou seus militantes suspeitos de comportamento duvidoso.

“O PiS cuida dos trabalhadores. Eles aumentaram o salário mínimo e criaram o subsídio 500+ [500 złotys, ou 116 euros, por mês]”, afirmou Michal, eletricista de 34 anos, depois de votar na capital.

Retorno da esquerda

Do outro lado está a Coalizão Cívica (KO), da oposição de centro e que conta com os habitantes das grandes cidades, abalados pelas controversas reformas do PiS.

Zofia e Edward, um casal de Varsóvia na casa dos 50 anos, disseram que também votariam na Coalizão Cívica. “O PiS lembra muito o regime comunista. É só ver o que acontece com a independência dos tribunais, com a liberdade de expressão nos meios [públicos]”, disse Zofia.

De acordo com duas pesquisas de opinião publicadas na sexta-feira, o PiS não tem a maioria absoluta garantida. Em uma sondagem, a sigla aparece com 40% e, na outra, com 41,7% dos votos, enquanto os três principais partidos da oposição teriam 41,4% e 45%. Juntos, os partidos de centro e de esquerda poderiam formar uma coalizão para governar.

Será uma mulher, a oponente Malgorzata Kidawa-Blonska, líder da Coalizão Cívica, que tentará tomar o poder do PiS, mostrando um humor mais sereno e menos combativo do que o discurso dos conservadores. A Coalizão Cívica era anteriormente liderada pelo atual presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

O PiS é acusado de levar a cabo reformas judiciais que tiram a independência do judiciário e, segundo a Comissão Europeia, ameaçam o estado de direito na Polônia. A Coalizão Cívica afirma que, se obtiver maioria, irá anluar as reformas judiciais.

As seções eleitorais fecham as portas às 21h (16h de Brasília). Os primeiros resultados devem começar a surgir logo depois, com base em pesquisas de boca de urna.