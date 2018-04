Último reduto rebelde de Ghouta Oriental começa ser evacuado

Beirute – A evacuação de combatentes e civis da cidade de Duma, o último reduto rebelde de Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, começou nesta segunda-feira com a saída de vários ônibus da cidade, informou a televisão síria.

Quatro ônibus com combatentes da facção Exército do Islã e civis abandonaram hoje Duma e saíram pelo corredor de Al Wafidin, que liga a cidade com zonas sob o controle das autoridades e onde agora esperam para partir em direção ao norte da Síria, apontou a emissora.

A Rússia, aliada do Governo sírio, e o Exército do Islã alcançaram ontem um acordo para realizar a evacuação de combatentes e civis em direção a Jarablus e Al Bab, no norte da Síria e em poder de rebeldes apoiados pela Turquia.

A televisão síria indicou que está previsto que um primeiro rodízio de 50 ônibus com civis e combatentes de Duma partam hoje em direção a Jarablus.

O pacto contempla também uma troca de prisioneiros e o desdobramento da polícia militar russa em Duma.

Esta população é o último reduto rebelde que resta em Ghouta Oriental depois que as facções que controlavam outras partes da região aceitaram ir embora ao norte da Síria.

Graças aos acordos de evacuação e uma ofensiva militar desde em fevereiro, as forças governamentais sírias recuperaram o domínio de quase toda Ghouta Oriental, que era considerada o principal reduto opositor dos arredores de Damasco.