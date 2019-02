Última tentativa de impedir acordo nuclear é barrada nos EUA

Washington – Senadores democratas dos Estados Unidos bloquearam nesta quinta-feira pela terceira vez legislação proposta para terminar com o acordo nuclear com o Irã, assegurando talvez a principal política externa dos seis anos de mandato do presidente Barack Obama até agora e abrindo caminho para a implementação do acordo.

Por uma votação de 56 contra 42, o Senado, de maioria republicana, não chegou aos 60 votos necessários na câmara de 100 membros para aprovar a lei, à medida que somente quatro dos colegas democratas de Obama não apoiaram o acordo anunciado em julho.

Uma resolução de desaprovação teria que passar pelo Senado e a Câmara dos Deputados até a meia noite desta quinta-feira, e sobreviver ao veto de Obama, para ser promulgada.

O líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, realizou três votações tentando avançar a medida de desaprovação, mas falhou em garantir que mais democratas votassem contra o acordo.