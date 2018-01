UE se diz “aberta” para mudança de opinião britânica sobre Brexit

Estrasburgo – O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, ponderou nesta terça-feira sobre o novo debate britânico acerca da realização de um segundo referendo do Brexit, dizendo que os britânicos seriam bem-vindos a mudar de ideia e permanecer na União Europeia.

Atualizando o Parlamento Europeu sobre a cúpula que presidiu no mês passado na qual líderes da UE concordaram em iniciar conversas com Londres sobre o futuro pós-Brexit, o ex-premiê polonês disse:

“Caso o governo britânico mantenha sua decisão de sair, o Brexit irá se tornar uma realidade, com todas as suas consequências negativas, em março do ano que vem, a não ser que haja uma mudança de mentalidade entre nossos amigos britânicos”.

Referindo-se a um comentário do ministro britânico do Brexit sobre a possível reversão do referendo de 2016 que decidiu pela saída da UE, Tusk então acrescentou: “Não foi David Davis que disse: ‘Se uma democracia não pode mudar sua opinião, ela deixa de ser uma democracia’?”.

“Nós aqui no continente não tivemos uma mudança de opinião. Nossos corações ainda estão abertos para vocês”.