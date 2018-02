UE publica primeiro rascunho do Tratado do Brexit

A União Europeia (UE) publica nesta quarta-feira sua primeira versão do Tratado do Brexit, um passo nas negociações com Londres, mas que poderá reavivar os desacordos sobre o conteúdo deste texto.

O documento de 120 páginas traduz em linguagem jurídica os compromissos alcançados em dezembro sobre três questões-chave: a situação do expatriados, a fatura da ruptura do Reino Unido com a UE e o futuro da fronteira irlandesa.

Também fixa as regras do jogo do período de transição que o Reino Unido deseja ter depois de sua saída, prevista para o final de março de 2019, para evitar os efeitos que pode ter uma separação brusca.

Para o negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, o sucesso das negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu requerer acelerar as discussões.

“Se quisermos ter êxito nesta negociação, e eu quero ter, devemos acelerá-la”, indicou Barnier em coletiva de imprensa em Bruxelas, onde será apresentado o projeto de separação.