UE não renegociará acordo do Brexit, diz presidente da Comissão Europeia

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta terça-feira que a União Europeia não está disposta a renegociar o acordo de separação fechado com o governo britânico, apesar de o texto ter sido rejeitado três vezes pelo Parlamento britânico.

Vários candidatos a suceder Theresa May como premiê do Reino Unido disseram acreditar que o bloco deveria reabrir as negociações com a UE.

“Vou ter uma breve reunião com Theresa May, mas deixei bem claro. Não vai haver renegociação”, disse Juncker antes de uma reunião de líderes da UE em Bruxelas.