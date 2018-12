UE está disposta a resolver “questão Irlanda do Norte” no Brexit, diz May

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta terça-feira, 11, que acredita que a maior parte dos líderes europeus está disposta a solucionar o problema que dificulta a aprovação do acordo do Brexit no parlamento britânico.

O principal entrave no texto envolve o possível surgimento de uma fronteira entre a Irlanda, independente e integrante da União Europeia, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, depois da oficialização da saída da região do bloco.

May e UE concordam em manter a fronteira entre os dois países aberta, mas o Partido Democrático Unionista (DUP), favorável à manutenção da Irlanda do Norte no Reino Unido, é contrário ao pacto.

A premiê do Reino Unido esteve hoje em Haia, na Holanda, para conversar com primeiro-ministro do país, Mark Rutte. Depois, foi a Berlim para um encontro com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e a Bruxelas, onde reuniu-se com os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, e da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

“O que eles me mostraram nessas reuniões é que existe uma determinação compartilhada para lidar com esse assunto e solucionar o problema”, disse May em entrevista à imprensa britânica.

May adiou a votação prevista para ocorrer hoje na Câmara dos Comuns por falta de apoio ao acordo firmado por ela com a UE. Para resolver o impasse que impede o avanço do texto no parlamento britânico, a primeira-ministra disse que quer obter do bloco uma “certeza” que a cláusula para evitar uma fronteira na Irlanda do Norte será “apenas temporária”.

“Essas são as garantias que pediremos aos demais líderes europeus nos próximos dias”, disse May, que amanhã deve se reunir com o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar.

Apesar das negociações, a premiê disse que o Reino Unido mantém a preparação para uma eventual saída da UE sem acordo no próximo dia 29 de março, o que ocorrerá se o parlamento britânico não aprovar o pacto firmado pela líder do Partido Conservador com o bloco.

Perguntada sobre a nova data de votação do acordo, May se limitou a dizer que está apenas no começo das negociações das garantias que espera obter.