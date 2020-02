UE e Reino Unido sobem tom antes de conversas sobre acordo comercial

São Paulo — Com a proximidade do início das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia sobre um futuro acordo comercial, o clima de disputa entre os dois lados está mais cada vez mais quente.

Nesta quarta-feira, o francês Michel Barnier, representante da União Europeia nas negociações com o Reino Unido, participa de um painel em Bruxelas, onde é esperado que ele fale sobre o futuro das relações entre os britânicos e os demais países europeus que compõem o bloco.

Nos últimos dias, Barnier tem sido duro em suas manifestações públicas sobre as negociações com os britânicos. Ele afirmou na última segunda-feira que a UE só aceitaria um acordo comercial sem tarifas nem cotas de importação se o Reino Unido concordasse em se sujeitar aos padrões e regulamentações europeias.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem insistido que o Reino Unido deve buscar um acordo de livre comércio nos mesmos parâmetros do tratado entre a União Europeia e o Canadá, mas a proposta tem sido rechaçada por políticos europeus.

O debate aquecido acontece dias antes de a União Europeia e o Reino Unido iniciarem formalmente as negociações sobre um acordo comercial entre os dois lados. A partir da próxima segunda-feira, 2 de março, os negociadores de ambos os grupos começarão a discutir os termos dessa nova relação comercial.

O Reino Unido e a União Europeia têm até 31 de dezembro para concluir as negociações e assinar um tratado sobre o comércio. Se isso não ocorrer — e o prazo limite das negociações for mantido –, a troca de bens e serviços entre as empresas da região estará sujeita às mesmas tarifas de importação e barreiras comerciais que são aplicadas a países que não fazem parte da União Europeia.

Até 31 de dezembro, continuam sendo aplicadas as regras antigas de quando o Reino Unido fazia parte da UE. Será um confronto duro, como já está ocorrendo.