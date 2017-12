UE e Reino Unido não alcançam acordo sobre 1ª fase do Brexit

Bruxelas – A União Europeia (UE) e o Reino Unido não conseguiram nesta segunda-feira alcançar um acordo sobre a conclusão da primeira fase das negociações do “Brexit”, apesar de terem chegado a um “entendimento comum” na maioria dos assuntos.

“Apesar de nossos melhores esforços e do significativo progresso alcançado nas últimas semanas, não foi possível chegar a um acordo completo hoje”, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, após um lanche de trabalho com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Juncker se mostrou convencido de que a ausência de acordo após quase quatro horas de conversa entre os dois líderes “não é um fracasso”, mas “o estado da última rodada de negociações” e disse confiar em conseguir “um acordo durante esta semana”.

“Agora temos um entendimento comum na maioria dos assuntos, com só dois ou três abertos para a discussão”, detalhou o presidente do Executivo comunitário, que acrescentou que estes assuntos requerem “mais consultas, mais negociação e mais debate”.

Além disso, destacou que a UE “está preparada para continuar as negociações com o Reino Unido em Bruxelas mais tarde nesta semana”, para alcançar um “progresso suficiente” nos assuntos da primeira rodada de negociações, que são a conta da separação, os direitos dos cidadãos e a fronteira na ilha da Irlanda.

Na mesma linha, May definiu o encontro como “construtivo”, e assegurou que “se tem feito muito progresso” e que “em muitos temas há entendimento comum”.

No entanto, admitiu que “em um par de temas as diferenças permanecem”, o que requer “mais negociação e consulta”, que espera retomar “antes do final da semana”.

“Também confio em que concluiremos isto positivamente”, concluiu.