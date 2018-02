UE diz que tempo para acordo de transição do Brexit está acabando

Bruxelas – O principal negociador da União Europeia disse que o Reino Unido está ficando sem tempo para combinar um acordo de transição a respeito de sua saída do bloco se quiser evitar uma desfiliação sem um pacto entre as partes.

Michel Barnier disse haver “pontos de discórdia significativas” a respeito do período de transição após o Brexit – como é conhecida a separação britânica do bloco -, que a UE quer encerrar no final de 2020, acrescentando que Londres almeja mantê-lo em aberto.

A UE quer acertar um acordo sobre as relações futuras do Reino Unido com o bloco até outubro, para que os líderes da união possam aprovar o acordo completo em uma cúpula e lançar o processo de ratificação nos 27 membros restantes do bloco.

Barnier disse que Londres está tentando manter o período de transição indefinido, mas autoridades britânicas disseram que seu pedido sempre foi por um período de ajuste ‘estritamente limitado ao tempo’ após o Brexit.

O Reino Unido deve se tornar o primeiro país a deixar a UE em março de 2019, e um fracasso na combinação dos arranjos de uma transição tiraria das empresas a clareza a respeito das políticas comerciais e alfandegárias que necessitam para decidir seus investimentos.

“O relógio está andando, o tempo está passado, estamos pressionados pelo tempo”, disse Barnier em uma coletiva de imprensa um dia antes de apresentar aos 27 membros restantes o que prometeu ser um rascunho de 120 páginas do acordo legal sobre o Brexit.

“Estou preocupado com o tempo, que é curto entre agora e o outono (local). Em alguns meses teremos que nos acertar com o Reino Unido a respeito de sua saída ordeira da União Europeia, como eles querem.”