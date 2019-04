UE diz que não vai adiar Brexit sem que acordo seja aprovado em Londres

Bruxelas — O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que o Reino Unido não terá novos adiamentos para o Brexit a menos que o Parlamento britânico ratifique o acordo de saída da União Europeia até o limite máximo de 12 de abril.

“O décimo segundo dia de abril é o prazo final para a aprovação do Acordo de Retirada pela Câmara dos Comuns”, disse Juncker ao Parlamento Europeu. “Se isso não for feito até lá, então nenhum breve adiamento será possível. A saída “sem acordo à meia-noite de 12 de abril é agora um cenário bem provável. Não é o desfecho que quero. No entanto, é um desfecho para o qual me certifiquei de que a UE está pronta.”

Theresa May fez uma declaração televisionada nesta terça-feira, 2, em que afirmou que pediria o adiamento do Brexit, mais precisamente do artigo 50.

“Então precisaremos de uma extensão adicional do Artigo 50, um que seja o mais curto possível e que termine quando aprovarmos um acordo. E precisamos ser claros sobre para o quê serve tal extensão, para garantir que saiamos de maneira ordenada e no tempo certo”, disse May.

Na última sexta-feira, 29, o parlamento rejeitou o terceiro acordo enviado pela primeira-ministra britânica. Se ele tivesse passado, o Reino Unido deixaria o bloco em 22 de maio. Como não houve a aprovação, o país sairá no próximo dia 12.