UE diz que é importante manter troca de informações com Reino Unido

São Paulo – Negociador-chefe da União Europeia no processo de saída do Reino Unido do bloco, o chamado Brexit, Michel Barnier, destacou hoje a importância de manter uma cooperação fortemente com o Reino Unido na troca de informações para manter os países da União Europeia seguros contra atos terroristas.

Em discurso realizado na Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, Barnier disse que “para negociar um novo relacionamento ambicioso com o Reino Unido, que todos queremos, precisamos de mais realismo sobre o que é possível e o que não é quando um país está fora do espaço de justiça, liberdade e segurança da UE e fora de Schengen”.

Segundo ele, depois de cada ataque terrorista em Manchester, Londres, Paris, Bruxelas, Berlim, Estocolmo e Barcelona, “nossos países sabiam que podiam contar com a solidariedade de seus vizinhos. E esta solidariedade contribuiu para evitar mais ataques, graças à nossa estreita colaboração e troca rápida de informações”.