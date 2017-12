UE dá autorização formal para abertura de nova fase do Brexit

Bruxelas – Líderes da União Europeia deram a autorização formal, nesta sexta-feira, para a abertura da segunda fase de negociações do Brexit, focando em um período de transição e nos futuros laços comerciais entre o bloco e o Reino Unido.

“Os líderes da UE concordam em avançar para a segunda fase das conversas do Brexit”, disse o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no Twitter durante cúpula que está liderando em Bruxelas.

“Parabéns primeira-ministra @Theresa”, acrescentou, um dia depois que líderes reconheceram os esforços da premiê britânica, Theresa May, para concluir as linhas gerais de um acordo de separação com uma salva de palmas.