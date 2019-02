UE considera relatório de torturas da CIA “etapa positiva”

Bruxelas – A União Europeia (UE) afirmou nesta quarta-feira que a publicação do relatório do Senado dos Estados Unidos que condena as torturas e prisões feitas pela Agência Central de Inteligência (CIA) é uma “etapa positiva”.

“O relatório é uma etapa positiva para expor publicamente e de maneira crítica o programa de detenção e interrogatórios da CIA”, afirmou Catherine Ray, porta-voz da chefe da diplomacia europeia.

“O texto trata de importantes questões sobre a violação dos direitos humanos pelas autoridades americanas”, acrescentou, enfatizando que o presidente Barack Obama encerrou o programa em 2009, quando assumiu o cargo.

Ray não quis comentar sobre as alegações de ajuda de diferentes Estados membros da UE, como Polônia e Romênia, ao programa de interrogatórios e prisões da CIA.

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, publicou nesta quarta-feira um comunicado por ocasião do dia dos Direitos Humanos da UE, no qual pede o fim da tortura no mundo.

Sem mencionar o relatório do Senado americano, Mogherini assinala que, apesar de se ter adotado a Convenção das Nações Unidas contra a tortura há 30 anos, “a tortura continua sendo praticada no mundo”.