UE: chegou a hora de britânicos fazerem escolha sobre Brexit

Londres – O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, disse ao Reino Unido nesta segunda-feira que chegou o momento de os britânicos fazerem uma escolha sobre qual tipo de relacionamento desejam ter com o bloco após o Brexit.

O Reino Unido decidiu se manter fora de qualquer união aduaneira com a UE após o Brexit, mas a natureza de sua relação comercial com o maior bloco comercial do mundo dividiu o governo de Theresa May e o Partido Conservador.

Barnier, falando após conversas em Downing Street com a primeira-ministra May e o secretário do Brexit, David Davis, pediu sem rodeios para o Reino Unido esclarecer como vê sua relação futura com a UE após deixar o bloco em 29 de março de 2019.

“A única coisa que posso dizer: sem uma união aduaneira e fora do mercado único, barreiras para comércio e bens e serviços são inevitáveis”, disse Barnier. “Chegou a hora de fazer uma escolha”.

“Nós também precisamos esclarecer as propostas do Reino Unido para a parceria futura”, declarou Barnier.

Davis afirmou estar confiante de que pode conseguir um acordo sobre um período de transição até a cúpula da UE em março.

“Todos precisam seguir as mesmas regras durante esta transição”, disse Barnier. “A certeza sobre a transição só acontecerá com a ratificação do acordo de saída.”

Com pouco mais de um ano antes da saída do Reino Unido da União Europeia, em março de 2019, o partido de May continua profundamente dividido sobre qual tipo de relacionamento deve ser construído entre a UE e a sexta maior economia do mundo.

As divisões dentro do governo de May são tantas que o debate sobre a extensão da possível participação do Reino Unido pós-Brexit em uma união aduaneira da EU aconteceu em público com ministros-chave dando diversos pontos de vista.

Participação na, ou em uma, união aduaneira após o Brexit, irá impedir Londres de fechar acordos comerciais com países fora da UE no futuro.

“O ponto-chave, como a primeira-ministra disse em muitas, muitas ocasiões, é que nós precisamos ter nossa própria política comercial independente e sermos capazes de fechar acordos comerciais com o resto do mundo”, disse o porta-voz de May a repórteres.

“Nós iremos deixar a EU e a união aduaneira e não é política governamental ser membro ‘da’ união aduaneira ou ‘de uma’ união aduaneira”.