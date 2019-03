UE: Brexit pode ser estendido, se Theresa May conseguir aprová-lo

São Paulo – A União Europeia aceitou estender o prazo para o Brexit, que deixará de ser na semana que vem, 29 de março, e passará para o dia 22 de maio, pouco antes das eleições do Parlamento Europeu. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 21 de março, em Bruxelas, onde acontece a cúpula do bloco.

Apesar da concessão de um período maior para a saída do Reino Unido, os países-membros não foram lenientes com o governo britânico e estabeleceram condições para ativar a extensão e garantir que o Brexit conte com um período de transição.

Portanto, o Conselho Europeu informou que a prorrogação será por um período menor do que o que foi solicitado pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que tentava levar o prazo de saída da UE para o dia 30 de junho. Além disso, tal prorrogação só será concedida se o Parlamento britânico aprovar o acordo de May na semana que vem, quando é esperada uma nova votação, a terceira tentativa de aprovação do documento. Caso o Parlamento britânico não aprove proposta, prazo para Brexit será antecipado para 12 de abril.