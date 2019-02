Twizy é novo carro elétrico produzido no Brasil

São Paulo – A Itaipu Binacional e a Renault brasileira pretendem desenvolver carros elétricos para o mercado brasileiro. O acordo de cooperação tecnológica, divulgado nesta segunda-feira, 07/10, em São Paulo, prevê a montagem de 32 Twizy, minicarro de uso estritamente urbano, no Centro de Pesquisa de Desenvolvimento e Montagem de Veículos Elétricos de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Importados da Europa, os veículos chegarão inicialmente ao país desmontados, em kits mecânicos, e servirão para uso restrito de Itaipu e de empresas vinculadas ao Programa Veículo Elétrico.

A parceria prevê a elevação gradual do índice de nacionalização dos componentes utilizados nos veículos elétricos da marca e a preparação de subfornecedores de peças para o mercado regional.

Com o acordo, a Renault também passa a integrar o grupo de parceiros do Programa Veículo Elétrico, iniciativa liderada pela Itaipu Binacional e a empresa suíça Kraftwerke Oberhasli AG/KWO.

O chefe da assessoria de mobilidade elétrica sustentável de Itaipu, engenheiro Celso Novais, afirmou que o acordo prevê estudos de nacionalização de componentes e a identificação de futuros fornecedores no Brasil e no Paraguai.

“Queremos aproveitar o grande know how da Renault em veículos elétricos para ajudar a desenvolver um braço importante da cadeia produtiva, que é o segmento de subfornecedores de peças”, disse Novais.

Segundo ele, a escolha do Renault Twizy se deve ao fato de a montagem desse modelo ser menos complexa. “É um carro que agrega muita tecnologia e inovação, um autêntico city car, feito para duas pessoas. Assim, teremos menos dificuldade para a absorção da tecnologia”, afirmou.

Na Europa, o Twizy compõe uma categoria especial de veículos, para uso exclusivo em cidades e rodovias de perímetro urbano. Os modelos não podem ser utilizados em rodovias expressas.

Em junho, o site da revista Quatro Rodas escreveu:

A frota policial mais requintada do mundo ganhou um novo carro. A Polícia de Dubai anunciou uma aquisição, mas que em nada lembra os carrões anunciados recentemente: trata-se de um Renaul Twizy. Simpático, claro, mas… cumpridor?

Vamos recordar: o carrinho elétrico em questão alcança a velocidade máxima de 75 km/h e tem autonomia de 97 km com uma carga completa. Não parece encorajador para ser utilizado em grandes perseguições, mas, quem sabe em áreas menores, não é?