Twitter apaga 10 mil perfis falsos na véspera das eleições nos EUA

A rede social Twitter apagou mais de 10 mil perfis automatizados que postavam mensagens desencorajando os eleitores a irem às urnas nas eleições legislativas dos Estados Unidos que serão realizadas na próxima terça-feira (6). As postagens eram falsamente atribuídas a membros do Partido Democrata. As informações são do site alemão Deutsche Welle.

O Twitter afirma ter removido uma série de perfis entre o final de setembro e o início de outubro por “se envolverem em tentativas de compartilhar desinformação de maneira automatizada”. “Para essas eleições, estabelecemos linhas abertas de comunicação e acessos diretos e simples para as autoridades eleitorais nos estados, o Departamento de Segurança Interna e organizações de campanha de ambos os partidos majoritários”, afirmou a empresa em comunicado divulgado nesta sexta (2).

Na próxima terça-feira (6), os americanos vão eleger parlamentares para todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes, 35 novos senadores de um total de 100, 36 governadores e dezenas de legislaturas estaduais. O pleito poderá transformar o cenário político do país, com um possível avanço da oposição democrata no Congresso.

* Com informações da Deutsche Welle