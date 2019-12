Turquia se prepara para oferecer auxílio militar ao governo da Líbia

O parlamento turco aprovou neste sábado (21) um acordo militar com o governo interino da Líbia, que conta com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU).

O acordo permite à Turquia fornecer armas, conduzir treinamento militar e oferecer consultoria militar.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que seu país está pronto para auxiliar, caso seja requisitado pelo governo interino da Líbia, liderado pelo primeiro-ministro Fayez al-Serraj.

As forças do governo interino, que controla a parte oeste do país, inclusive a capital, Trípoli, têm combatido tropas lideradas pelo general Khalifa Haftar, ao leste. Mais de mil pessoas, incluindo civis, teriam morrido desde abril.

A Líbia permanece dividida desde que Muammar al-Gadhafi, líder de longa data do regime, foi deposto em 2011. A ONU proíbe a exportação de armas para a Líbia.

Fontes informam que, se a Turquia fornecer assistência militar para Trípoli, outros países da região que auxiliam as forças no leste, podem incrementar a ajuda, o que deve provocar um acirramento do conflito.