Turquia prepara ofensiva no norte do Iraque

Ancara – O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou nesta quarta-feira que a Turquia prepara uma ofensiva no norte do Iraque contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), informou a agência “Anadolu”.

“Em algumas ocasiões atacamos os terroristas no norte do Iraque, mas logo os destroçaremos com mais força”, declarou o governante em um discurso em Ancara, fazendo referência assim aos frequentes bombardeios das forças aéreas turcas no norte iraquiano contra supostos objetivos do PKK.

Erdogan se referiu também à atual ofensiva militar turca no enclave sírio de Afrin, lançada em 20 de janeiro contra as milícias curdo-sírias Unidades de Proteção Popular (YPG), que considera terroristas por vê-las vinculadas ao PKK.

“Limparemos Afrin de terroristas. Limparemos Manbech de terroristas. Limparemos (o terreno) ao longo da nossa fronteira ao leste do Eufrates e a nossa fronteira com o Iraque”, afirmou o chefe de Estado.

O ministro de Relações Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, tinha antecipado na semana passada que seu país preparava uma ofensiva no norte do Iraque contra o PKK.

“No Iraque haverá uma operação entre fronteiras (turca) contra o PKK. Faremos junto com o Governo iraquiano”, afirmou então o chefe da diplomacia turca.

“Inclusive se a operação de Afrin não terminar (até lá), temos a capacidade de realizar ambas operações ao mesmo tempo”, acrescentou.

O Governo turco ameaçou em mais de uma ocasião aumentar a operação em curso à região síria de Manbech e inclusive ao Iraque para expulsar as milícias curdas de zonas próximas à sua fronteira.