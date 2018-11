Turquia prende 24 suspeitos de envolvimento com o Estado Islâmico

Istambul – As forças de segurança da Turquia prenderam em várias províncias do país nesta segunda-feira 24 supostos integrantes da rede internacional do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Os agentes realizaram batidas simultâneas em 11 províncias, coordenados pela promotoria de Diyarbakir, no sudeste da Turquia, segundo informou a agência turca “Anadolu”.

A polícia suspeita que os detidos faziam transferências financeiras da Turquia não apenas para Síria e Iraque, onde o EI domina amplos territórios, mas também para Líbano, Líbia e Indonésia.

Na operação foram confiscadas grandes quantias de dinheiro em diferentes moedas, totalizando 725 mil euros, além de 36 telefones celulares, 18 computadores e vários documentos digitais.

Embora o último atentado do Estado Islâmico na Turquia tenha acontecido no Réveillon de 2016, o país parece ter um papel de retaguarda para o grupo, seja para o recrutamento de militantes, a arrecadação de fundos ou transferência de membros europeus e asiáticos à Síria.