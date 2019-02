Turquia: jovem de 16 anos é resgatado após 45 horas preso em escombros

Istambul — Um adolescente de 16 anos foi resgatado com vida nesta sexta-feira dos escombros do edifício de oito andares que desmoronou na quarta-feira passada em Istambul, causando a morte de pelo menos 14 pessoas, informou o ministro de Interior da Turquia, Süleyman Soylu.

“Mert Aydin, de 16 anos, foi resgatado vivo na hora 45 (desde que aconteceu o acidente). Teve ossos quebrados, mas seu estado geral de saúde é bom”, afirmou o ministro.

O número de mortos já chega a 14, depois que as equipes de salvamento resgataram nesta sexta-feira três corpos, e enquanto isso se contabiliza o mesmo número de pessoas que ficaram feridas e estão hospitalizadas, três delas em estado grave.

“Estamos na hora 47. O trabalho de resgate continua sem parar. Até o momento há 14 mortos e 14 resgatados feridos vivos”, confirmou Soylu.

Segundo as autoridades turcas, o prédio – com 43 moradores em 14 apartamentos, conforme o registro municipal – foi construído em 1992 com cinco andares, mas depois foram acrescentados outros três de forma ilegal.

No porão do imóvel funcionava, além disso, uma oficina têxtil, sem licença, com mais de 20 funcionários, que não estavam lá no momento do acidente.

Estima-se que pelo menos 30 moradores estavam no edifício quando a estrutura desabou, segundo informou um oficial local à agência semipública “Anadolu”.

A Promotoria investiga as causas do acidente.