Turquia impõe toque de recolher em região de maioria curda

As autoridades turcas anunciaram um toque de recolher nesta quarta-feira em 176 cidades e vilarejos da província de Diyarbakir, que fica no sudeste do país e tem maioria curda, uma região abalada pela guerrilha.

“Um toque de recolher foi imposto a partir de quarta-feira 14 de fevereiro às 08H00 até nova ordem nas localidades situadas nos distritos de Silvan, Kulp, Lice e Hazro”, afirma o governo de Diyarbakir em um comunicado.

A medida pretende permitir que as forças de segurança “controlem” os membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma organização responsável por uma guerra de guerrilhas desde 1984.

O PKK é considerado um grupo terrorista por Turquia, União Europeia e Estados Unidos.

Com amplitude inédita, o toque de recolher imposto nesta quarta-feira foi anunciado no momento em que a Turquia realiza desde 20 de janeiro uma ofensiva no norte da Síria contra a milícia curda das Unidades de Proteção do Povo (YPG).

O governo turco considera que as YPG uma organização terrorista estreitamente ligada ao PKK.

Mas esta milícia curda tem o apoio dos Estados Unidos, que treinou e forneceu armas para as YPG com o objetivo de combater o grupo extremista Estado Islâmico (EI) na Síria.

O conflito entre o PKK e as forças de segurança turcas, que deixou mais de 40.000 mortos, foi retomado depois da ruptura de um frágil cessar-fogo em meados de 2015.