Turquia e Iraque vão intensificar cooperação antiterror

A Turquia e o Iraque vão intensificar a cooperação na luta contra o terrorismo, disse nessa quinta-feira o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Em entrevista conjunta com o presidente iraquiano, Barham Salih, em Ancara, Erdogan disse que grupos terroristas como Daesh, PKK ea FETO (Organização Terrorista dos Fetullah) representam ameaças à Turquia e ao Iraque, e os dois países devem aprofundar a cooperação na luta contra o terror.

A Turquia está pronta para ajudar o Iraque a reconstruir projetos de infraestrutura e desenvolvimento, acrescentou Erdogan.

As relações entre os dois países devem ser “ombro a ombro”, disse Salih, acrescentando que o Iraque espera a contribuição da Turquia na reconstrução de regiões livres do terror.

Salih chegou a Ancara ontem, em visita oficial, sua primeira viagem desde que assumiu o cargo, em outubro de 2018.

A Turquia tem perseguido posições do PKK, no norte do Iraque, com ataques aéreos nos últimos meses. A Turquia também tem um destacamento militar na região curda no norte do Iraque.