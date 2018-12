Turquia diz que Trump quer extraditar clérigo acusado de orquestrar golpe

DOHA (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao presidente turco Tayyip Erdogan que Washington está trabalhando para extraditar um clérigo muçulmano que vive nos EUA e é acusado de ter orquestrado um fracassado golpe na Turquia em 2016, disse o ministro de Relações Exteriores turco neste domingo.

“Na Argentina, Trump disse a Erdogan que eles estão trabalhando na extradição de (Fethullah) Gulen e outras pessoas”, afirmou Mevlut Cavusoglu, em referência a um encontro do G20 que reuniu os dois líderes há duas semanas atrás.

A Turquia busca há tempos a extradição de Gulen, que vive em um exílio auto-imposto nos EUA há quase duas décadas. Um antigo aliado de Erdogan, ele é acusado por autoridades turcas por um fracassado golpe em que soldados com tanques e helicópteros atacaram o parlamento e atiraram sobre civis desarmados.

Gulen nega qualquer envolvimento no fracassado golpe.

Trump disse no mês passado que não estava avaliando a extradição do clérigo como parte de seus esforços para aliviar a pressão dos turcos sobre a Arábia Saudita após o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em Istambul.

Erdogan disse na semana passada que a Turquia começaria novas iniciativas no exterior mirando as finanças de apoiadores de Gulen.

“Vi recentemente uma investigação crível do FBI sobre como a organização de Gulen sonega impostos”, afirmou Cavusoglu em uma conferência em Doha.

