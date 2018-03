Turquia diz que cidade síria de Afrin está prestes a ser tomada

Ancara – Os militares da Turquia e seus aliados rebeldes cercaram Afrin, cidade do norte da Síria, e se aproximam de seu centro, disse o presidente Tayyip Erdogan nesta sexta-feira, o que seria um grande avanço na operação militar turca.

Ancara iniciou a operação no norte sírio, apelidada de “Ramo de Oliveira”, quase sete semanas atrás para expulsar a milícia curdo-síria YPG da fronteira turca. A Turquia vê o YPG como um grupo terrorista e uma extensão do proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em turco).

Na quinta-feira forças turcas e seus aliados do Exército Livre da Síria assumiram o controle da cidade vizinha de Jinderes, noticiou a mídia estatal, segundo a qual agora a Turquia controla cinco dos sete assentamentos de Afrin.

“Agora o centro de Afrin está cercado e nossa entrada é iminente”, disse Erdogan em um discurso televisionado de Ancara.

“Estamos removendo os últimos obstáculos diante do nosso cerco ao centro da cidade de Afrin”, afirmou, acrescentando que ainda faltam cerca de seis quilômetros para se chegar a Afrin partindo dos arredores de Jinderes.

Mais tarde nesta sexta-feira, um porta-voz da YPG negou que a cidade de Afrin foi sitiada e disse que várias das regiões que a Turquia diz ter dominado ainda são campos de batalha.

“As forças do Exército turco de Erdogan… estão de 10 a 15 quilômetros distantes dela (Afrin)”, segundo Nouri Mahmoud. “Hoje também houve confrontos nos arredores de Bulbul, onde eles anunciaram cerca de 30 dias atrás que a capturaram e ocuparam”.

Erdogan disse que as Forças Armadas de seu país seguirão em frente depois de operações em Afrin e Manbij, situadas mais ao leste, para expulsar combatentes de toda a extensão da fronteira turca com a Síria.