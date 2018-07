Turquia detém 43 supostos membros do Estado Islâmico

Istambul – A polícia turca deteve nesta segunda-feira 43 suspeitos de pertencer ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI), em uma operação na província de Istambul, informou o jornal “Hürriyet”.

As detenções aconteceram em domicílios de 15 distritos de Istambul, nos quais também foi foram apreendidos material digital e documentação do EI, segundo a agência “Dogan”.

A nacionalidade dos suspeitos não foi revelada pelas autoridades.

Na semana passada, outros 13 membros do mesmo grupo jihadista foram detidos na Turquia, país que nos últimos anos sofreu vários atentados suicidas de grande proporção, com centenas de mortos, a maioria reivindicados por células locais do EI.