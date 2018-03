Turquia controla barragem do enclave curdo-sírio de Afrin

Beirute – As forças turcas tomaram hoje o controle da barragem de Maidanki, no enclave curdo de Afrin, no noroeste da Síria, que abastece de água e de eletricidade boa parte da região, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, que confirmou que o exército turco cortou o fornecimento.

Além disso, a parte de telecomunicações também está interrompida em Afrin depois que a aviação turca bombardeou várias torres que forneciam o serviço.

O Observatório acrescentou que as tropas da Turquia progrediram hoje pela área de Kafr Yena, onde tomaram um campo de treinamento sobre cujos escombros ainda se encontram 23 corpos de combatentes pró-governo sírio, que foram à área ajudar as milícias curdas.

Desde o dia 20 de janeiro, a Turquia e facções rebeldes sírias pró Ancara desenvolvem uma ofensiva em Afrin. O local está dominado pela milícia curdo-síria Unidades de Proteção Popular (YPG, na sigla em curdo), considerada terrorista pelo Governo turco por seus vínculos com a guerrilha curda presente em seu território, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo).