Turistas brasileiros ficam feridos em acidente com teleférico em Bogotá

São Paulo – Três turistas brasileiros ficaram feridos em um acidente com o teleférico de Monserrate, um dos principais pontos turísticos de Bogotá, capital da Colômbia.

Por volta das 16h30 de ontem (24), o teleférico, que leva a 3.152 metros acima do nível do mar, se chocou com a rampa de passageiros e em outro vagão, o que fez o vidro de sua estrutura se quebrar.

El accidente en Monserrate se presentó hacia las 4:30 p.m. en el teleférico. Una de las cabinas chocó contra una barrera de vidrio. Autoridades confirman que son cerca de 19 las personas lesionadas ►https://t.co/IPpJMAzrO6 pic.twitter.com/dUIzltWRxp — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 24, 2018

O jornal local “El Tiempo” informa que 25 pessoas ficaram feridas, 14 das quais eram turistas estrangeiros.

As autoridades irão investigar o caso. A hipótese de erro humano não está descartada.