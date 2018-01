Turismo global cresce 7% em 2017, mas deve desacelerar em 2018

Os resultados foram positivos para o turismo mundial, em 2017. Com um crescimento de 7% em relação a 2016, o fluxo de turistas chegou a 1,3 bilhão de pessoas, segundo relatório da Organização Mundial do Turismo da ONU. Para 2018, estima-se um crescimento entre 4% e 5%. O crescimento do turismo é diretamente proporcional à recuperação das economias de diversos países, especialmente nos emergentes, onde o turismo cresceu acima da média (7,9%). A Europa, porém, segue sendo o destino favorito dos turistas no mundo, com foco para a região do mar Mediterrâneo. Confira a seguir os resultados: