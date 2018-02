Turismo em Portugal tem alta de 12% e bate novo recorde

Lisboa – O número de turistas estrangeiros em visita a Portugal cresceu 12 por cento no ano passado e alcançou um recorde de 12,7 milhões de pessoas, contribuindo para o maior crescimento econômico do país desde 2000, mostraram dados oficiais revelados nesta quarta-feira.

As receitas com turismo e viagens em geral representam cerca de 10 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) português, que cresceu 2,7 por cento em 2017. O setor turístico também é uma fonte crucial de emprego e um componente importante da exportação de serviços.

Dados preliminares do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) também mostraram que as receitas totais dos hotéis do país, incluindo o turismo doméstico, cresceram quase 17 por cento e chegaram ao equivalente a 4,20 bilhões de dólares. Tanto os visitantes quanto receitas se elevaram aproximadamente no mesmo ritmo forte de 2016.

O turismo vem crescendo continuamente desde 2011, e centenas de hotéis novos e milhares de apartamentos redecorados para turistas foram abertos em todo Portugal, colocando o país entre os três destinos de viagem mais procurados do mundo em 2018, segundo a agência de viagens Lonely Planet.

Portugal atrai igualmente turistas, estrangeiros e nativos, por suas praias, castelos medievais, golfe e também por alguns dos preços mais baixos para comer e beber na Europa Ocidental. No ano passado a pop star Madonna se tornou a mais ilustre de um número crescente de moradores estrangeiros da nação ibérica.

Os turistas britânicos representaram o maior grupo de visitantes no ano passado, mas com um aumento modesto de 1 por cento em relação ao ano anterior, enquanto as visitas de norte-americanos, poloneses e brasileiros deram um salto maior –mais de 30 por cento.