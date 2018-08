Tuíte de Trump sobre incêndio mortal na Califórnia “incendeia” internet

São Paulo – Conhecido por seus comentários “sem freios” no Twitter e que, não raro, geram debates polêmicos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump postou no domingo (5) em sua conta oficial no microblog uma análise pessoal sobre o incêndio histórico que já matou 9 pessoas e destruiu mais de mil casas na Califórnia.

“Os incêndios da Califórnia estão sendo ampliados e agravados pelas más leis ambientais que não permitem que uma grande quantidade de água seja utilizada corretamente. [Água] Tem sido desviada para o Oceano Pacífico. Devem também limpar as árvores para impedir a propagação do fogo”, diz Trump no Twitter.

O tuíte veio um dia após o governador da Califórnia, Jerry Brown, pedir ajuda ao governo americano para lidar com a atual temporada de incêndios florestais no estado. Alimentado por ventos tempestuosos e vegetação seca, o incêndio que começou na segunda-feira passada (29) ganhou corpo e se alastrou rapidamente sobre a floresta e cidades no norte do estado americano.

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amount of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire spreading! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018

O texto confundiu os especialistas e atraiu uma onda de críticas de seguidores e ambientalistas. Embora as estratégias estaduais e federais de manejo florestal nos últimos anos tenham sido citadas como facilitadoras dos recentes incêndios florestais, estudiosos foram rápidos em refutar a alegação do presidente americano de que a política da água era a culpada.

“Do lado da água, isso confunde a mente”, disse LeRoy Westerling, professor da UC Merced e especialista em incêndios, ao San Francisco Chronicle. “Nós gerenciamos todos os nossos rios na Califórnia, e toda a água é alocada muitas vezes. Então eu não tenho certeza do que ele estava recomendando. . . . Mesmo se tivéssemos eliminado todo o habitat de espécies [de mata] ciliares e peixes, e permitido a intrusão de água salgada no delta e estabelecido um sistema de irrigação sobre o estado, isso não compensaria a maior perda de umidade associada à mudança climática”.

Segundo o site Huffington Post, não ficou claro o que o presidente quis dizer com “água desviada para o Pacífico”. O site destaca que a Califórnia aloca água para consumidores residenciais, agrícolas e industriais, e para a manutenção de áreas naturais estratégicas, incluindo as que abrigam espécies ameaçadas. Porém, ao final de todo seu percurso, as águas do estado acabam drenando para o oceano.

O portal de notícias Vox pontua outras razões que tornam as declarações de Trump desconcertantes, como as relacionadas às atividades humanas. “As pessoas estão construindo em áreas vulneráveis, estão ateando a maioria desses incêndios e os humanos estão promovendo mudanças climáticas, o que torna as condições de incêndio mais severas”, diz.

Nesta segunda-feira, Trump voltou a falar do incêndio na Califórnia, desta vez culpando o governador Jerry Brown. “O governador Jerry Brown deve permitir o fluxo livre das vastas quantidades de água vindas do norte e que são tolamente desviadas para o Oceano Pacífico. Podem ser usadas para incêndios, agricultura e tudo mais. Pense na Califórnia com muita água – Boa! Governo federal aprovaria rápido”, escreveu o presidente americano.

Governor Jerry Brown must allow the Free Flow of the vast amounts of water coming from the North and foolishly being diverted into the Pacific Ocean. Can be used for fires, farming and everything else. Think of California with plenty of Water – Nice! Fast Federal govt. approvals. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2018

Na sequência do primeiro tuíte de Trump, especialistas em ciências da natureza usaram seu perfis no Twitter para rebater as alegações do presidente, destacando que o próprio governo federal não tem feito a sua parte no combate às mudanças climáticas. Um dos comentários lembra que os EUA se retiraram do histórico Acordo climático de Paris.

California’s wildfires and water shortage are due to climate change that your administration continues to deny and even pulled out of the Paris Climate Accord. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) August 5, 2018

As a professor who specializes in wildfire management, there are a lot of things that are broken about how we prepare for & fight wildfires… but it’s near impossible to overstate how ridiculous this comment is. https://t.co/YTan7N1BEs — Eric Kennedy (@ericbkennedy) August 5, 2018

Muitos internautas também manifestaram desagrado pelo fato do presidente americano não ter demonstrado solidariedade às vítimas fatais e às milhares de pessoas deslocadas pela tragédia.

I fixed your tweet, boo. Don’t worry. I always got your back. “My hart goes out to all those infected by the kalifornia wildfires. Im working alongside my addministration to formulate a plan of action to swiftly dayliver aids and support to all the suffered comuntitties.” — Joe Bereta of The Valleyfolk (@joebereta) August 5, 2018