Tufão obriga cancelamento de mais de 250 voos no Japão

Tóquio – O Japão permanece nesta quinta-feira em alerta por causa do tufão Shanshan que tocou a terra ontem e avança pela costa oriental do país com fortes chuvas e rajadas de vento, sendo responsável pelo cancelamento de mais de 250 voos e outras alterações no transporte.

A Agência Meteorológica do Japão informou que o 13º ciclone da temporada no Pacífico, Shanshan, avançava hoje sobre a província de Ibaraki, por volta das 9h (hora local) e seguia para o norte a 15 km/h.

Os aeroportos de Narita e de Sendai, entre outros, decidiram cancelar hoje cerca de 104 voos tantos nacionais como internacionais, enquanto ontem 160 foram suspensos, por conta dos ventos que chegaram a alcançar os 180 km/h.

Até amanhã, a expectativa é que o Shanshan descarregue 157 milímetros de chuva em algumas áreas de Saitama, e 127,5 milímetros na cidade de Fukushima, segundo indicou a agência.

Além disso, o órgão recomenda cautela diante das marés e ondas altas e as rajadas de ventos de até 126 km/h que o ciclone trará, em seu avanço lento, durante as próximas 24 horas.

Por sua vez, a companhia ferroviária East Japan Railways advertiu que a circulação de alguns trens será interrompida em alguns trajetos.

Embora ainda tenha relatos de danos, ontem quatro pessoas ficaram feridas e as autoridades de Chiba emitiram uma ordem de evacuação, afetando 97 mil moradores.