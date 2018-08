Tufão Rumbia deixa pelo menos 20 mortos na China

Pequim – Pelo menos 20 pessoas morreram e milhões foram afetadas pela passagem do tufão Rumbia por várias províncias do centro e do leste da China, informou nesta segunda-feira a agência oficial “Xinhua”.

As províncias orientais de Anhui e Jiangsu, onde foram registradas 12 e sete mortes, respectivamente, foram duas das que mais sofreram com as fortes chuvas provocadas o tufão, embora em Henan, no centro de país, o número de afetados passe dos cinco milhões, segundo as agências responsáveis por assuntos civis.

Em Anhui, onde dois milhões foram afetadas e há pelo menos um desaparecido, cerca de 30 mil pessoas tiveram que ser evacuadas e os prejuízos econômicos na região foram calculados em cerca de 1,8 bilhão de iuanes (R$ 1 bilhão), de acordo com as autoridades locais.

Em Henan, vários dias de tempestades danificaram 862 mil hectares de campos de cultivo, 550 casas e causaram prejuízos no valor de 1,4 bilhão de iuanes (R$ 796 milhões).

Informações parecidas chegam de outras províncias, sobretudo no litoral, como Shandong, onde mais de 140 mil pessoas foram evacuadas e também se fala de prejuízos milionários pelos danos a cultivos e casas.

Espera-se que o Rumbia, que chegou à costa chinesa pela cidade de Xangai, provoque chuvas em boa parte do leste do país até esta terça-feira.

Este é o 18º tufão que chegou à China nesta temporada estival, e um dos mais catastróficos.