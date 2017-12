Tufão passa pelo Vietnã sem causar danos

Hanói – Uma tempestade que abalou as Filipinas deixando mais de 230 mortos em enchentes e deslizamentos perdeu força nesta terça-feira à medida que passou pelo Vietnã, onde centenas de milhares de pessoas haviam procurado abrigos.

O Vietnã, como as Filipinas, é frequentemente atingido por tufões que se formam sobre as águas quentes do Pacífico.

A tempestade entrou nas águas vietnamitas, mas foi rebaixada para uma depressão tropical e não deixou nenhuma vítima, disse o comitê de prevenção de desastres.

O governo havia ordenado que plataformas de petróleo e navios fossem protegidos e advertido que cerca de 62 mil barcos de pesca não deveriam navegar.