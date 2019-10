Tufão Hagibis mata uma pessoa e deixa 51 feridas no Japão

Uma pessoa morreu e ao menos 51 ficaram feridas durante a passagem do tufão Hagibis pelo Japão, de acordo com informações da emissora pública NHK replicadas pela Associated Press.

O homem encontrado morto estava dentro de um carro que foi virado de cabeça para baixo pelos ventos na cidade de Ichihara, na província de Chiba, a 53 quilômetros de Tóquio.

Na mesma cidade, cinco pessoas ficaram feridas quando os ventos destruíram uma casa. De acordo com Tatsuya Sakamaki, funcionário público da cidade, os ferimentos não trouxeram risco de vida a nenhuma delas.

Quando o tufão tocou a superfície, neste sábado, causou um terremoto de magnitude 5.3 na região da costa de Chiba, mas de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, aconteceu a uma profundidade de 59,5 quilômetros, o que tende a torná-lo menos perigoso.

Mais cedo, o tufão avançava na direção nordeste com ventos de até 144 quilômetros por hora, de acordo com a agência meteorológica do Japão, e viajava em direção a Tóquio com velocidade de 35 quilômetros por hora.